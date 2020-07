In der kommenden Woche von Montag, 20. Juli, bis Samstag, 25. Juli, wird in Marl an folgenden Orten geblitzt:

Montag (20.07.): Auf dem Acker, Carl-Duisberg-Str., Merkelheider Weg, Triftstr., Halterner Str., Hammer Str.

Dienstag (21.07.): Heyerhoffstr., Josefstr., Lindenstr., Ovelheider Weg, Schmielenfeldstr., Bahnhofstr., Schulstr.

Mittwoch (22.07.): Brüderstr., Glatzer Str., Riegestr., Westerholter Str., Buererstr.

Donnerstag (23.07.): Brassertstr., Goethestr., Lipphöfestr., Martin-Luther-Str., Willy-Brandt-Allee

Freitag (24.07.): Amselstr., Breddenkampstr., In den Kämpen, Kreuzstr., Lipper Weg, Paul-Schneider-Str., Wellerfeldweg

Samstag (25.07.): Bachackerweg, Spechtstr., Alte Str., Zur Freiheit

Weitere nicht angekündigte Messungen sind möglich.