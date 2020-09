In der kommenden Woche von Montag, 14. September, bis Samstag, 19. September, finden in Marl an folgenden Orten Geschwindigkeitsmessungen statt:

Montag (21.09.):

Bachstr., Emslandstr., Kinderheimstr., Langehegge, Lipper Weg, Paul-Schneider-Str., Rappaportstr.

Dienstag (22.09.):

Auf dem Acker, Loekampstr., Merkelheider Weg, Spechtstr., Halterner Str., Hammer Str.

Mittwoch (23.09.):

Georg-Herwegh-Str., Heyerhoffstr., Hülsstr., Ovelheider Weg, Schmielenfeldstr., Neulandstr., Schulstr.

Donnerstag (24.09.):

Brüderstr., Dorstener Str., Riegestr., Sickingmühler Str., Buererstr.

Freitag (25.09.):

Goethestr., Hervester Str., Martin-Luther-Str., Schachstr., Herzlia-Allee

Samstag (26.09.)

Amselstr., Breddenkampstr., Otto-Hue-Str., Wellerfeldweg

Darüber hinaus finden im gesamten Bereich des Stadtgebietes Marl weitere mobile Geschwindigkeitskontrollen statt.