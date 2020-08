In der kommenden Woche von Montag, 24. August, bis Samstag, 29. August, wird in Marl an folgenden Orten geblitzt:

Montag (24.08.): Falkenstr., Finkenstr., Silvertstr., Triftstr., Hammer Str., Zur Freiheit

Dienstag (25.08.): Auf Höwings Feld, Josefstr., Lindenstr., Ringerottstr., Nonnenbusch, Bahnhofstr., Obersinsener Str,

Mittwoch (26.08.): Glatzer Str., Hertener Str., Hochstr., Westerholter Str., Im Breil

Donnerstag (27.08.): Brassertstr., Heinrich-Heine-Str., Hervester Str., Schachtstr., Herzlia-Allee

Freitag (28.08.): Bachstr., Emslandstr., Freerbruchstr., Kinderheimstr., Paul-Schneider-Str., Rappaportstr., Wellerfeldweg

Samstag (29.08.): Carl-Duisberg-Str., Merkelheider Weg, Alte Str., Lippramsdorfer Str.

Weitere nicht angekündigte Messungen sind möglich.