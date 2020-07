In der kommenden Woche von Montag, 27. Juli, bis Samstag, 1. August, wird in Marl an folgenden Orten geblitzt.

Montag (27.07.): Bachstr., Georg-Herwegh-Str., Max-Reger-Str., Victoriastr., Hülsbergstr., Gräwenkolkstr., Neulandstr.

Dienstag (28.07.): Breite Str., Dorstener Str., Schillerstr., Wiener Str., Dorfstr.

Mittwoch (29.07.): Am Kanal, Hervester Str., Robert-Bunsen-Str., Schachstr., Herzlia-Allee

Donnerstag (30.07.): Bachstr., Bergstr., Emslandstr., Freerbruchstr., Kinderheimstr., Langehegge, Rappaportstr.

Freitag (31.07.): Bachackerweg, Loekampstr., Marler Str., Römerstr., Alte Str., Lippramsdorfer Str.

Samstag (01.08.): Hülsstr., Kampstr., Schmielenfeldstr., Goldregenstr.

Weitere nicht angekündigte Messungen sind möglich.