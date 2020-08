In der kommenden Woche von Montag, 3. August, bis Samstag, 8. August, wird in Marl an folgenden Orten geblitzt:

Montag (03.08.): Brüderstr., Hertener Str., Hochstr., Riegestr., Im Breil

Dienstag (04.08.): Goethestr., Heinrich-Heine-Str., Lipphöfestr., Martin-Luther-Str., Willy-Brandt-Allee

Mittwoch (05.08.): Amselstr., Breddenkampstr., In den Kämpen, Kreuzstr., Lipper Weg, Otto-Hue-Str., Paul-Schneider-Str.

Donnerstag (06.08.): Falkenstr., Finkenstr., Silvertstr., Triftstr., Halterner Str., Zur Freiheit

Freitag (07.08.): Auf Höwings Feld, Josefstr., Lindenstr., Ringerottstr., Nonnenbusch, Bahnhofstr., Obersinsener Str.

Samstag (08.08.): Glatzer Str., Schillerstr., Wiener Str., Dorfstr.

Weitere nicht angekündigte Messungen sind möglich.