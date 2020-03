In der kommenden Woche von Montag, 30. März, bis Samstag, 4. April, werden in Marl an folgenden Orten Geschwindigkeitsmessungen vorgenommen:

Montag (30.03.): Bachstr., Breddenkampstr., In den Kämpen, Kinderheimstr., Kreuzstr., Otto-Hue-Str., Paul-Schneider-Str.

Dienstag (31.03.): Bachackerweg, Merkelheider Weg, Spechtstr., Triftstr., Halterner Str., Zur Freiheit

Mittwoch (01.04.): Auf Höwings Feld, Hülsstr., Kampstr., Victoriastr., Hülsbergstr., Goldregenstr., Neulandstr.

Donnerstag (02.04.): Glatzer Str., Hertener Str., Riegestr., Sickingmühler Str., Buererstr.

Freitag (03.04.): Am Kanal, Brassertstr., Goethestr., Lipphöfestr., Willy-Brandt-Allee

Samstag (04.04.): Heinrich-Heine-Str., Robert-Bunsen-Str., Schachstr., Herzlia-Allee

Weitere nicht angekündigte Messungen sind möglich.