Gewahrsam nach Widerstand in Buer

Polizeibeamte haben am Dienstag, 19. Januar 2021, einen 21-Jährigen in Buer in Gewahrsam genommen. Der alkoholisierte Gelsenkirchener störte um 20 Uhr als Unbeteiligter eine Personenkontrolle auf der Horster Straße. Er beleidigte die Polizisten und ignorierte ihre mehrfach ausgesprochene Aufforderung, die Örtlichkeit zu verlassen. Als die Beamten seine Personalien feststellen wollten, weigerte sich der 21-Jährige seinen Ausweis zu zeigen. Als er schließlich nach Ausweispapieren durchsucht werden sollte, schlug er die Polizisten und verletzte sie leicht. Die Beamten zogen weitere Polizisten hinzu, fixierten den Gelsenkirchener und brachten ihn ins Gewahrsam. Ihn erwartet ein Strafverfahren.