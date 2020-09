Grausame Tierquälerei

Am heutigen Tage, gegen 11.16 Uhr am 26.9. bemerkten Passanten ein offensichtlich totes Pferd auf einer Weide in Dorsten-Holsterhausen, unmittelbar an der Borkener Str. gelegen. Im Rahmen der Nachschau musste nicht nur der Tod des Tieres, sondern Formen übelster Tierquälerei festgestellt werden. Die Stute wurde offensichtlich im Bereich des Unterbauches komplett aufgeschnitten. Neben weiteren Schnittverletzungen wurde dem Pferd unter anderem ein Ohr abgetrennt. Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon 0800 2361 111.