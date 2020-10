Grünlichtzeichen in Form eines Hanfblattes auf Ampel

Polizeibeamte haben nicht schlecht gestaunt, als am Mittwoch, 30. September 2020, das Grünlichtzeichen einer Lichtzeichenanlage in GE- Rotthausen in in Form eines Hanfblattes leuchtete. Die Beamten stellten um 8.20 Uhr fest, dass vier Lichtzeichenanlagen im Kreuzungsbereich Mechtenbergstraße/ Am Dahlbusch durch einen oder mehrere Unbekannte mittels Klebeband und schwarzem Lack beschädigt worden waren. Das ist kein Spaß, sondern Sachbeschädigung.