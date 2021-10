Hoher Sachschaden bei Brand in Kirche

Nach dem Brand in einer Kirche an der Freiheitstraße in Castrop Rauxelsteht fest: Es ist hoher Sachschaden entstanden. Schätzungen gehen von etwa 250.000 Euro aus. Nach bisherigen Erkennissen ist von fahrlässiger Brandstiftung auszugehen - vermutlich durch einen eingeschalteten Herd in der Küche. Der Band war am Montagnachmittag, gegen 17.10 Uhr, gemeldet worden. Verletzt wurde niemand.