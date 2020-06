Hoher Sachschaden nach Scheunenbrand

Bei einem Scheunenbrand an der Bußmannstraße in Hassel entstand am frühen Montagmorgen, 15. Juni, hoher Sachschaden, der noch nicht beziffert werden kann. Personen kamen nicht zu Schaden. Das Feuer wurde gegen 5.35 Uhr von einem aufmerksamen Zeugen entdeckt. Er alarmierte die Rettungskräfte. Als Feuerwehr und Polizei eintrafen, brannte das Gebäude in voller Ausdehnung. In der Scheune lagerten Stroh und Heu. Zudem standen dort landwirtschaftliche Maschinen. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Gebäude verhindern. Das stark beschädigte Brandobjekt ist einsturzgefährdet. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Einsatzbericht der Feuerwehr

Seit 05:35 Uhr befindet sich die Feuerwehr Gelsenkirchen mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften in Hassel im Einsatz. Auf einem Gehöft an der Bußmannstraße stand eine ca. 10m x 40m große Scheune im Vollbrand. Der Dachstuhl und Teile der Giebelwand sind eingestürzt. Weder Menschen noch Tiere sind zu bisher zu Schaden gekommen. In der Scheune befanden sich landwirtschaftliche Maschinen und Stroh. Mit einem massiven Löschangriff über 2 Drehleitern und mehrere Strahlrohre, wurde der Brand bekämpft. Zudem wurde versucht die Brandausbreitung auf angrenzende Gebäude zu verhindern. Rund 60 Einsatzkräfte der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr Gelsenkirchen sind im Einsatz. Das THW Gelsenkirchen unterstützte die Löscharbeiten mit einem Radlader.