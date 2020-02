In Vereinsheim und Lagerhalle in Marl eingebrochen

Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen brachen unbekannte Täter in eine Lagerhalle an der Polsumer Straße ein. Entwendet wurden mehrere Werkzeugmaschinen, ein Teil eines Baggers und eine Pumpe. Hinweise auf die Fluchtrichtung der Täter liegen nicht vor.

In der Zeit von Dienstagmittag bis Mittwochnachmittag hebelten unbekannte Täter zwei Tore auf, um in das Vereinsheim auf der Dorstener Straße einzudringen. Die Täter stahlen alkoholische Getränke, einen Fenerseher, einen CD-Player und einen DVBT-Receiver.