Als ein 54-jähriger Autofahrer aus Marl am Donnerstag, gegen 12.40 Uhr, von einem Garagenhof auf Höhe der Hausnummer 152 auf die Bahnhofstraße fahren wollte und kurz anhielt, um auf den fließenden Verkehr zu schauen, fuhr ein Junge auf einem schwarz/grauen Montainbike gegen das Auto.

Der junge Radfahrer kam aus Richtung Sinsen. Der Autofahrer sprach den Jungen an, der angab, nicht verletzt zu sein. Er fuhr dann in Richtung Hüls weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern. Der Junge wird wie folgt beschrieben: 12 bis 13 Jahre alt, 1,30 bis 1,40 Meter groß, blondes Haar. Er trug eine dunkle Jacke und eine Jeanshose. Hinweise

erbittet das Verkehrskommissariat in Gladbeck unter Tel. 0800/2361 111.