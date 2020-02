Bei einem Auffahrunfall auf der Dorstener Straße (B225) in Marl wurde am Mittwoch ein Mensch leicht verletzt. Es entstand hoher Sachschaden.

Der Fall: Gegen 8 Uh, fuhr eine 19-jährige Autofahrerin aus Dorsten auf der Dorstener Straße (B225) in Richtung Schachtstraße.

In Höhe der Auffahrt zur A 52 fuhr sie auf das verkehrsbedingt stehende Auto eines 55-jährigen Dorsteners auf. Dabei wurde der 55-Jährige leicht verletzt.

Es entstand 7000 Euro Sachschaden, heißt es anschließend im Bereicht der Polizei.