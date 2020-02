Kellerbrand - erste Ermittlungsergebnisse

Am Montag, gegen 15:30 Uhr, brannte Am Stuvenberg in Dorsten der Keller eines Mehrfamilienhauses. Alle Bewohner konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Nach ersten Erkenntnissen könnte es sich um einen technischen Defekt im Flur des Kellers gehandelt haben. Die Ermittlungen dauern an. Der Sachschaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt.



Dorsten-Rhade, Am Stuvenberg, 24.02.2020, 15:24 Uhr

Am Nachmittag brannten im Keller eines Mehrfamilienhauses Einrichtungsgegenstände. Bei Eintreffen der Feuerwehr war es im gesamten Gebäude bereits zu einer erheblichen Rauchentwicklung gekommen. Der Brand konnte von mehreren Trupps unter Atemschutz gelöscht und das Gebäude mit einem Hochleistungslüfter entraucht werden. Vom Rettungsdienst der Feuerwehr Dorsten wurden sechs Personen, darunter zwei Kinder betreut. Aufgrund der starken Rauchentwicklung und Russbildung ist das Gebäude zunächst unbewohnbar. Die Polizei hat die Brandursachenermittlung aufgenommen.

Im Einsatz befanden sich neben der Hauptamtlichen Wache die Löschzüge Rhade und Lembeck.