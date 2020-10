Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus

Am heutigen Vormittag in Dorsten-Rhade, Am Stuvenberg, 04.10.2020, 10:55 Uhr wurde die Feuerwehr Dorsten zu einem Kellerbrand alarmiert. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte brannte in einem Mehrfamilienhaus ein Kellerraum. Der Brand konnte durch mehrere Trupps unter Atemschutz gelöscht werden. Aufgrund einer starken Rauchentwicklung mussten die Wohneinheiten mit einem Hochleistungslüfter belüftet werden. Sie sind zunächst unbewohnbar.

Zwei Erwachsene und zwei Kinder erlitten Rauchgasintoxikationen und mussten vom Rettungsdienst der Feuerwehr Dorsten einem Krankenhaus zugeführt werden. Die Brandursachenermittlung obliegt der Polizei.

Im Einsatz befanden sich neben der Hauptamtlichen Wache die Löschzüge Rhade und Wulfen.