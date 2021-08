Kollision im Kreuzungsbereich in Marl Drewer

Zu einem Schaden von etwa 8.000 Euro kam esgestern Morgen (07.45 Uhr) bei einem Unfall auf der Kreuzung Bergstraße/Heyerhoffstraße. Eine 84-jährige Autofahrerin fuhr auf der Bergstraße in Richtung Sinsen. Zeitgleich fuhr ein 59-jähriger mit seinem Auto auf der Heyerhoffstraße in Richtung In den Kämpen. Im Kreuzungsbereich kollidierten beide Autofahrer. Der 59-Jährige verletzte sich bei dem Unfall und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Beide Beteiligten kommen aus Marl.