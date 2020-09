Mehrere Schuhpaare haben am Dienstagmorgen im Hausflut eines Mehrfamilienhauses in Marl gebrannt.

Am Morgen (01.09.2020) zwischen 3 Uhr und 8 Uhr brannten mehrere Paare Schuhe im dritten Stock im Hausflur eines Mehrfamilienhauses an der Pommernstraße.

Feuer ging von alleine aus

Das Feuer ging von alleine wieder aus, die Feuerwehr musste nicht löschen. Bei dem Feuer entstand Schaden durch den Rauch und ein geringer Gebäudeschaden.Verletzt wurde niemand. Brandstiftung kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden.

Die weiteren Ermittlungen dauern an. Hinweise liegen bislang nicht vor.

Zeugen melden sich bitte beim zuständigen Kriminalkommissariat unter der 08002361 111.