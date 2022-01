LKA-NRW: Durchsuchungen wegen Verdachts des Corona-Abrechnungsbetruges

Unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Hagen führt das LKA NRW ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Computerbetruges im Zusammenhang mit Corona Schnelltestzentren.

Ein Unternehmen aus Hagen betreibt die insgesamt 5 Testzentren in Hagen, Menden, Lüdenscheid und Neuenrade. Das Verfahren richtet sich gegen drei männliche und zwei weibliche Beschuldigte im Alter zwischen 22-35 Jahren. Diese stehen im Verdacht, nicht durchgeführte Tests abgerechnet und über das Vorliegen vergütungsrelevanter Tatsachen getäuscht zu haben, um Leistungen überhöht oder unberechtigt abzurechnen.

Durchsuchungen im Ruhrgebiet

Ermittlerinnen und Ermittler des LKA NRW haben Firmenanschriften, Schnelltestzentren und Privatwohnungen in Hagen, Lüdenscheid, Menden, Neuenrade, Meinerzhagen, Essen und Dortmund durchsucht.

Dabei wurden umfangreiche Beweismittel in Form von Unterlagen und digitalen Speichermedien sichergestellt, die noch ausgewertet werden müssen.

Die Ermittlungen dauern an.