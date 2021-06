LKA-NRW: Landesweiter Einsatz gegen Clankriminalität, Spezialeinheiten (MEK und SEK) im Einsatz

NRW - Landesweiter Einsatz gegen Clankriminalität - Ermittler beschlagnahmen Vermögen - Haftbefehle und Durchsuchungen - Spezialeinheiten (MEK und SEK) im Einsatz - Maßnahmen und Ermittlungen dauern an.

bandenmäßiger Betrug und Geldwäsche

In einem Verfahren der Staatsanwaltschaft Düsseldorf u.a. wegen des Verdachts des bandenmäßigen Betruges und der Geldwäsche durchsuchen unter der Federführung des Polizeipräsidiums der Landeshauptstadt seit dem frühen Morgen Beamtinnen und Beamte der Düsseldorfer Polizei und des Landeskriminalamtes Häuser, Wohnungen, Büros und Geschäftsobjekte.

Die Maßnahmen werden in Düsseldorf, im Rheinland, im Bergischen, am Niederrhein und im Ruhrgebiet durchgeführt. An dem Einsatz sind teilweise auch Spezialeinheiten beteiligt. Die Maßnahmen sind darauf ausgerichtet, Vermögensvorteile, die durch Straftaten erlangt wurden, zu beschlagnahmen sowie Haftbefehle zu vollstrecken.

Insgesamt sind mehr als 30 Objekte in NRW mit polizeilichen Maßnahmen belegt.

Bei der Staatsanwaltschaft Duisburg ist in diesem Zusammenhang ein weiteres Ermittlungsverfahren gegen einen Beschuldigten anhängig. Im Zuge dessen wurden mehrere Objekte u.a. in Duisburg, Leverkusen und Gelsenkirchen durchsucht. Aufgrund entgegenstehender Geheimhaltungsvorschriften können keine weiteren Angaben gemacht werden.

Am heutigen Einsatztag ist am Nachmittag eine gemeinsame Pressekonferenz in den Räumen des LKA geplant.

Spezialeinheiten

Spezialeinheiten werden zur professionellen Bewältigung schwierigster Konfliktlagen oder zur Festnahme bewaffneter oder besonders gewaltbereiter Straftäter eingesetzt, wenn für Zugriffs- und Schutzmaßnahmen, Observations- und Fahndungsmaßnahmen sowie zur Verhandlung und Betreuung speziell für diese Aufgaben geschulte und ausgestattete Einsatzkräfte erforderlich sind.

Mit den Spezialeinheiten bei den Polizeipräsidien Bielefeld, Dortmund, Düsseldorf, Essen, Köln und Münster sowie beim Landeskriminalamt verfügt die Polizei des Landes Nordhrein-Westfalen über hoch qualifizierte Spezialistinnen und Spezialisten.

Eingesetzt werden:

Spezialeinsatzkommandos (SEK) unter anderem zur Festnahme bewaffneter Straftäter,

Mobile Einsatzkommandos (MEK) beispielsweise zur Observation und Fahndung,

Verhandlungsgruppen (VG) zur Gesprächsführung mit Straftätern sowie zur notwendigen polizeilichen Betreuung von Menschen in psychischen Ausnahmesituationen,

Technische Einsatzgruppen (TEG) zur technisch-operativen Unterstützung und Beratung.

Ihre Einsätze werden durch die Koordinierungsstelle der Spezialeinheiten beim Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste koordiniert.