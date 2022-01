Lkw fährt Schlangenlinien auf der A 44, Alkohol am Steuer

Mal 50, mal 60, mal 90 km/h und immer wieder in Schlangenlinien: So fiel ein in Polen zugelassener Lkw am Mittwoch (19.1.2021) mehreren Verkehrsteilnehmern auf der Autobahn 44 und auf der Bundessstraße 1 in Dortmund in Richtung Bochum auf. Die Polizei hielt den 65-jährigen Fahrer 500 Meter vor dem Autobahnkreuz Dortmund-West an. Der Mann saß unter dem Einfluss von Alkohol am Steuer, wirkte verwirrt und versuchte mehrmals weiterzufahren, obwohl ein Streifenwagen vor ihm stand. Eine Polizistin stellte den Motor ab.

von der A40 zu führen

Um 17.26 Uhr verständigte ein Zeuge die Polizei über den auffälligen Fahrstil des 40-Tonners, der auf der A44 bei Holzwickede einen Lkw zu überholen versuchte und dabei mehrere Schlenker fuhr. Auf dem Rheinlanddamm versuchte ein Streifenteam der Polizei den Lkw mit Anhaltezeichen zu stoppen. Auf die Signale reagierte der 65-Jährige nicht. Zunächst gelang es, den Lkw auf 20 km/h herunterzubremsen, um ihn dann an der Ausfahrt Dortmund Barop von der A40 zu führen. Der Fahrer fuhr jedoch weiter geradeaus.

kurzzeitig A 40 gesperrt

Um eine Gefahr für weitere Verkehrsteilnehmer auszuschließen, sperrte die Polizei kurzzeitig die A40 in Richtung Bochum. Schließlich gelang es, den Lkw 500 Meter vor dem Autobahnkreuz Dortmund-West auszubremsen. In einer Wache entnahm ein Arzt dem Fahrer eine Blutprobe, mit der ein vorheriger Alkoholkonsum nachgewiesen werden konnte. Die Polizei untersagte dem Mann das Führen von Kraftfahrzeugen in Deutschland.

Ein Abschleppunternehmen steuerte den Lkw von der A40 auf sicheres Gelände.