Lkw kippt bei Unfall auf der A 2 in den Graben - offenbar Alkohol im Spiel

Bei einem Alleinunfall auf der A 2 bei Hamm ist am Mittwochabend (13. Januar) ein Lkw in den Graben gekippt. Der Fahrer blieb unverletzt. Offenbar war bei dem Unfall Alkohol im Spiel.

Der 41-jährige Fahrer aus Polen war gegen 20.10 Uhr auf der A 2 in Richtung Hannover unterwegs, als er zwischen den Anschlussstellen Hamm-Uentrop und Beckum aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Lkw nach rechts von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug geriet dort in den Graben und kippte auf die Seite. Der Fahrer konnte den Lkw unverletzt verlassen.

Für die eintreffenden Polizeibeamten ergaben sich Hinweise auf eine Alkoholisierung. Die sich bestätigten: Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest fiel mit knapp einem Promille positiv aus. Dem 41-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem stellten die Beamten seinen Führerschein sicher.

An der Unfallstelle mussten zunächst der rechte und ab ca. 22 Uhr auch der mittlere Fahrstreifen für die Bergung gesperrt werden. Die Einschränkungen waren gegen 0.50 Uhr aufgehoben.

Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf ca. 50.000 Euro.