Lkw prallt gegen Baum auf der B 1 und kippt um

Nach einem Verkehrsunfall in der Nacht zu Montag (7. Dezember), bei dem ein 54-jähriger Lkw-Fahrer schwer verletzt wurde, sind alle drei Fahrspuren der Bundesstraße 1 in Richtung Dortmund wieder freigegeben. Die aufwendigen Reinigungsarbeiten, an denen das Umwelt- Grünflächen- und Tiefbauamt sowie die Stadtentwässerung beteiligt waren, sind gestern seit etwa 17.15 Uhr abgeschlossen.

Zwei Fahrspuren auf der B1 nach Lkw-Unfall gesperrt

Gegen 2.35 Uhr prallte in der Nacht zu Montag (7.12.2020) ein Lkw-Fahrer auf der Bundesstraße 1 in Dortmund (Höhe Stadtkrone Ost, Richtung Bochum) nach ersten Erkenntnissen ungebremst gegen einen Baum. Die Zugmaschine kippte um. Den schwer verletzten und eingeklemmten Fahrer befreite die Feuerwehr aus dem Führerhaus. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Aus dem Tank des Lkw floss Diesel in großen Mengen aus. Die deshalb erforderlichen Reinigungsarbeiten dauern bis voraussichtlich 10 Uhr. Aktuell reicht der Stau bis Holzwickede zurück. Die B1 war an der Unfallstelle über mehrere Stunden gesperrt. Aktuell fließt der Verkehr einspurig vorbei.

Die stark beschädigte Zugmaschine wurde abgeschleppt. Genaue Angaben zur Unfallursache sind derzeit nicht möglich.