LKW-Unfall auf der A 45 sorgt für langen Stau

Auf der Autobahn 45 verunglückte am 11.09.2020 um 4:56 Uhr ein Lastkraftwagen. Das Fahrzeug durchbrach die Mittelleitplanke und blockierte die linke und mittlere Fahrspur der Autobahn.Der aus dem defekten Fahrzeugtank auslaufende Dieselkraftstoff wurde aufgefangen und der Tank mit einer Leckstopppaste abgedichtet. Auslaufende Betriebsstoffe wurden abgestreut und später aufgenommen. Etwa 300 Liter Diesel waren bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr über einen an der Einsatzstelle befindlichen Gulli in die Kanalisation zu einem Regenrückhaltebecken gelangt.

Über Straßen NRW wurde eine Firma beauftragt, den Kanal zu spülen und den ausgetretenen Dieselkraftstoff am Regenrückhaltebecken aufzufangen. Die Bergung des verunfallten Lastkraftwagens, der nicht mehr fahrbereit war, wurde von einem Abschleppunternehmen durchgeführt.

Auf der Autobahn 45 blieb bis ca. 8:45 Uhr die Hauptfahrbahn aufgrund der Bergungs- und Reinigungsarbeiten gesperrt. Der Verkehr konnte nur über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt werden.