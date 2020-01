LKW verletzt Passantin tödlich

Eine 64-jährige Dortmunderin ist am heutigen Montagmorgen (20. Januar) nach einem Verkehrsunfall auf dem Wambeler Hellweg gestorben. Ersten Ermittlungen zufolge stand der Fahrer eines niederländischen Sattelzuges gegen 9.20 Uhr an einer roten Ampel des Wambeler Hellwegs in Richtung Asseln. Als diese auf Grün umsprang, rollte er langsam an. Zur gleichen Zeit überquerte eine 64-jährige Fußgängerin die Straße. Sie stürzte aus bislang ungeklärter Ursache zu Boden und geriet unter den Lkw. Dieser traf die Frau und verletzte sie tödlich.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war der Wambeler Hellweg im Bereich der Haltestelle Juchostraße für mehrere Stunden bis 12.30 Uhr gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern weiter an.

Einsatzbericht der Feuerwehr

Gegen 9:30 Uhr kam es auf dem Wabeler Hellweg zu einem tragischen Verkehrsunfall. Eine Frau stürzte aus bisher noch nicht geklärten Gründen zu Boden und wurde von einem LKW überfahren. Die Frau zog sich tödlichen Verletzungen zu.

Der Fahrer des LKW sowie weitere Augenzeugen des Unfalls wurden durch Kräfte des Rettungsdienstes und der Psychosozialen Notfallversorgung (PSNV) betreut.

Die Polizei ermittelt den Unfallhergang. Dazu blieb der Wambeler Hellweg lange Zeit in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Der Personennahverkehr wurde umgeleitet.

Es waren 16 Einsatzkräfte der Feuerwache 3 (Neuasseln), sowie Kräfte des Rettungsdienstes und des PSNV an der Unfallstelle.