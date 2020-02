Mann bei Unfall auf der A 43 verletzt, medizinischer Notfall

Bei einem Unfall auf der A 43 ist am Mittwochmittag (12. Februar) ein Mann verletzt worden. Es ist nicht auszuschließen, dass dem Unfall ein medizinischer Notfall vorangegangen ist.

Fahrer in seinem Wagen eingeklemmt

Ersten Ermittlungen zufolge befuhr ein 76-Jähriger aus Schwelm gegen 12.20 Uhr die Parallelfahrbahn der A 43 in Fahrtrichtung Wuppertal im Autobahnkreuz Bochum/Witten. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sein Auto von der Fahrbahn ab und kollidierte mit mehreren Verkehrsschildern, einer Betonschutzmauer und Schutzplanken.

Der Fahrer war zunächst in seinem Wagen eingeklemmt. Er wurde von der Feuerwehr befreit und zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Parallelfahrbahn musste bis ca. 13.05 Uhr komplett gesperrt werden. Anschließend war für rund 30 Minuten nur der rechte Fahrstreifen befahrbar, bis die Fahrbahn gegen 13.35 Uhr wieder vollständig freigegeben wurde.

Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf ca. 30.000 Euro.