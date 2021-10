Mann in Marl verprügelt und verletzt

In der Nacht auf Donnerstag wurde ein 22-Jähriger von mehreren Männern angegriffen und verletzt. Der Marler war gegen 0.25 Uhr zu Fuß auf der Bahnhofstraße unterwegs - bei ihm war noch ein 20-jähriger Marler. An einer Ampel wurde der 22-Jährige dann plötzlich von einer (etwa) fünfköpfigen Gruppe verprügelt. Der junge Mann wurde dabei schwer verletzt - unter anderem erlitt er eine Stichwunde. Wodurch die verursacht wurde, ist noch unklar. Der 20-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Der 22-Jährige wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Täter flüchteten - offenbar in Richtung Hüls. Eine Fahndung der Polizei verlief negativ.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

1. Person: ca. 1,80m groß, etwas korpulenter, Bart

2. Person: ca. 1,75m groß, Haare nach hinten gegeelt

3. Person: gestutzter Bart, dunkelbrauner Undercut

4. Person: ca. 1,85m groß, blonde Haare

Die fünfte Person konnte nicht näher beschrieben werden.