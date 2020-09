Eine verstörende Begegnung machte eine Mitarbeiterin eines Seniorenheimes am Lipper Weg in Marl. Am Sonntag gegen 3 Uhr sah sie am Fenster einen Mann mit heruntergelassener Hose.

Gleichzeitig soll der Mann angedeutet haben, dass er ins Gebäude wolle. Dies hat die Mitarbeiterin nicht zugelassen. Der Tatverdächtige entfernte sich in unbekannte Richtung.

Personenbeschreibung: 35 bis 45 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, grau bekleidet.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.