Mann prallt gegen geparktes Auto in Marl Hamm und wird verletzt

Auf der Carl-Duisberg-Straße ist am Dienstagnachmittag ein 68-jähriger Autofahrer aus Marl verunglückt. Der Mann war gegen 17 Uhr in Richtung Hüls unterwegs und fuhr nach bisherigen Erkenntnissen fast ungebremst gegen ein geparktes Auto am Straßenrand. Der Unfall passierte im Bereich der Straße Röttgersbank. Ein Rettungswagen brachte den 68-Jährigen ins Krankenhaus, der Mann wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Sein Auto und auch das geparkte Auto wurden massiv beschädigt. Der Sachschaden wird auf etwa 7.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.