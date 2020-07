Marl- 17 jähriger stirbt nach Räuberischer-Erpressung wegen Stichwunden im Krankenhaus.

Marl – Ein 17-Jähriger ist am späten Dienstagabend gegen 23 Uhr in Marl niedergestochen worden und anschließend gestorben. Die Tat ereignete sich nach Angaben der Polizei vom Freitag an der Bushaltestelle "Am dicken Stein" in Marl-Hüls.

Demnach beobachteten mehrere Zeugen, wie der junge Mann von einem Unbekannten mit einem Messer bedroht wurde. Kurz darauf kam der 17-Jährige den Zeugen mit Stichverletzungen entgegen. Der Marler wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo er starb. Der mutmaßliche Täter lief in Richtung Bachacker Weg davon.

Angriff in Marl: Polizei nimmt eine Person fest, doch der Verdacht bestätigt sich nicht.

Die Polizei nahm noch in der Nähe des Tatortes eine verdächtige Person vorläufig fest, auf die, die Beschreibung von Zeugen passte. Der Verdächtige wurde später wieder aus dem Gewahrsam entlassen.

Die weiteren Ermittlungen führte eine Mordkommission der Marler Polizei "unter Hochdruck"; am Mittwochmorgen(Heute) halfen Spürhunde bei der Suche nach der Tatwaffe, die bisher nicht gefunden wurde.. Am Mittwochnachmittag(Heute) konnte nach weiteren Zeugenhinweisen ein 18-jähriger Verdächtiger ermittelt und in seiner Wohnung festgenommen werden.

Der Marler soll der Polizei bereits wegen diverser Gewaltdelikte bekannt sein. Bei der Durchsuchung der Wohnung fanden Beamte die mutmaßliche Tatkleidung. Nach den bisherigen Ermittlungen bestehe der Verdacht, dass der 18-Jährige versucht hatte, sein Opfer auszurauben und dann mehrfach auf ihn einstach, heißt es in einer Mitteilung der Polizei von Samstagnachmittag.

Der dringend Tatverdächtige mache keinerlei Angaben zur Sache und lasse sich anwaltlich vertreten. Ein Haftrichter erließ Untersuchungshaftbefehl wegen Totschlags in Tateinheit mit versuchtem Raub mit Todesfolge.