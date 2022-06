Marler Ladendieb in Drewer festgenommen

Am Donnerstag, gegen 17:30 Uhr, betrat ein 24-jähriger Mann, der in Marl wohnt, einen Lebensmitteldiscounter an der Breddenkampstraße. Hier packte er einen Einkaufwagen voll mit Waren und verließ das Ladenlokal über den Eingang, ohne die Ware zu bezahlen. Im weiteren Verlauf betrat dieser Tatverdächtige das Ladenlokal mit einem zweiten Tatverdächtigen (18 Jahre aus Haltern am See) ein weiteres Mal. Die beiden Männer verließen den Discounter wieder über den Eingang mit einem vollen Einkaufwagen.

Mehrere Mitarbeiter des Geschäfts verfolgten die Tatverdächtigen und trafen im Umfeld des Geschäfts auf eine insgesamt vierköpfige Gruppe. Es kam zu einem kurzen Handgemenge. Dabei benutzte einer der Tatverdächtigen ein Pfefferspray. Ein 53-jähriger und ein 32-jähriger Mitarbeiter wurden leicht verletzt.

Die Tatverdächtigen flüchteten zunächst. Durch eine Beschreibung der Gruppe, konnten drei der Tatverdächtigen im näheren Umfeld durch die Polizei festgenommen werden. Der vierte Tatverdächtige ist noch flüchtig.