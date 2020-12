Massenschlägerei mit Holzlatten

Mit starken Kräften hat die Polizei eine größere Schlägerei am gestrigen Tag in der Schleswiger Straße in Dortmund beendet. Es wurden Verfahren wegen Landfriedensbruch und gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Zeugen meldeten sich am gestrigen Abend gegen 20.15 Uhr bei der Polizei und gaben Hinweise auf eine Schlägerei in der Schleswiger Straße.

Die Polizei war sehr schnell mit mehreren Streifenwagen vor Ort. Bei Eintreffen war die Auseinandersetzung von circa 30 Personen noch im Gange. Teilweise waren die Personen mit Holzlatten ausgestattet. Viele Schaulustigen hielten sich am Rand des Geschehens auf.

Mit konsequentem Einschreiten unter Benutzung des Einsatzmehrzweckstocks konnten die Polizisten die Schlägerei beenden und die Situation beruhigen. Eine Vielzahl der Beteiligten flüchtete.

Die Beamten nahmen zwei mutmaßliche Hauptakteure fest. Es handelt sich dabei um zwei Männer ohne festen Wohnsitz im Alter von 28 und 37 Jahren. Beide waren augenscheinlich alkoholisiert. Für sie endete der Tag im Polizeigewahrsam.

Insgesamt stellten die Beamten im Umfeld drei vermutlich leicht verletzte Personen fest, die jedoch alle eine Behandlung ablehnten.

Der Hintergrund der Auseinandersetzung ist Gegenstand aktueller Ermittlungen. Strafanzeigen wegen Landfriedensbruch und gefährlicher Körperverletzung wurden gefertigt.

Die Polizei zeigte im Nachgang noch Präsenz vor Ort, um weitere Auseinandersetzungen zu verhindern.