Menschenrettung aus verrauchter Wohnung

Um 3:06 Uhr in der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde die Feuerwehr von einem Mieter eines Wohnhauses in die Mengeder Straße alarmiert. Der Rauchmelder einer Wohnung im Erdgeschoss hatte ausgelöst.

bewusstlose Bewohner

Als die Brandschützer eintrafen wurden sie durch die anwesenden Hausbewohner darauf hingewiesen, dass diese bereits erfolgreich Löschmaßnahmen mit einem Pulverlöscher unternommen hatten. In einer Wohnung war es zuvor aus unbekannter Ursache zu einem Brand gekommen. Der in der Brandwohnung befindliche, bewusstlose Bewohner konnte jedoch aufgrund der Rauchentwicklung nicht von den Nachbarn befreit werden. Ein Trupp der Feuerwehr drang unter Atemschutz zu dem Mann vor und rettete ihn aus der Wohnung. Anschließend wurde der Patient dem Rettungsdienst übergeben und in ein geeignetes Krankenhaus überführt.

Im weiteren Verlauf wurden alle Wohneinheiten kontrolliert und ein weiterer Bewohner aus dem Dachgeschoß ins Freie begleitet. Dieser wurde zuvor über die Drehleiter betreut.

Die Entrauchung des gesamten Hauses wurde mittels Hochleistungslüfter über den Korb der Drehleiter durchgeführt.

Nach Abschluss der Maßnahmen der Feuerwehr konnten die Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Brandwohnung ist unbewohnbar.

Die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben - diese hat die Brandursachenermittlung aufgenommen.