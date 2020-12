Mercedes flüchtet mit bis zu 200 km/h über die A2

Mit Schlangenlinien und einem insgesamt unsicheren Fahrstil fiel einem Streifenteam der Autobahnpolizei des Polizeipräsidiums Dortmund am Sonntagmorgen auf der Autobahn 2 ein Mercedes aus Warendorf auf. Dessen Fahrer flüchtete mit hohem Tempo.

Um 4.54 Uhr gab das Streifenteam dem Mercedes-Fahrer im Bereich des Autobahnkreuzes Dortmund-Nordost eindeutige Anhaltezeichen. Ebenso eindeutig ignorierte der Mann diese: Er flüchtete mit bis zu 200 km/h über die A2 in Richtung Oberhausen. An der Ausfahrt Recklinghausen-Ost verließ der Fahrer die Autobahn.

Streifenwagen gerammt

Im Bereich der Röllinghauser Straße verlor er die Kontrolle über seinen Pkw. Der Wagen geriet ins Schleudern und rammte den Streifenwagen, so dass dieser wegen starker Beschädigungen nicht weiterfahren konnte. Ein Polizist wurde bei dem Zusammenstoß verletzt. Der Fahrer flüchtete mit dem Mercedes unerkannt.

Die Kennzeichen an dem Pkw wurden bereits als gestohlen gemeldet. Für die Fahndung setzte die Polizei auch einen Hubschrauber ein.