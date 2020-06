Mit Drogen und Alkohol am Steuer in Buer aufgefallen

Erneut hat die Gelsenkirchener Polizei Anzeigen gegen drei Autofahrer gefertigt, die sich verbotenerweise unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln ans Steuer gesetzt haben. Der Erste fiel den Beamten gestern Abend, 9. Juni 2020, um 20.20 Uhr auf der Dorstener Straße in Buer auf.

Bei der Kontrolle gab der 37-Jährige auf Nachfrage den Konsum von Cannabis unmittelbar vor Fahrtantritt zu. Die Beamten untersagten ihm daraufhin die Weiterfahrt und brachten ihn zur Wache, wo ihm ein Arzt Blutproben entnahm. Um 22.45 Uhr wurden die Beamten von Zeugen zu einem Parkplatz an der Feldmarkstraße in der Feldmark alarmiert, weil dort zuvor eine 57 Jahre alte Coesfelderin rasant auf das Gelände fuhr und nach dem Weg zur Autobahn fragte. Dabei nahmen die Zeugen deutlichen Alkoholgeruch war. Das bestätigte sich durch einen freiwillig durchgeführten Atemalkoholtest, den die Beamten durchführten. Auch der Frau wurde die Weiterfahrt untersagt und sie musste sich auf der Wache durch einen Arzt Blut abnehmen lassen. Schließlich kontrollierten die Beamten heute Morgen um 1.40 Uhr einen 38 Jahre alten Gelsenkirchener auf der Grothusstraße in Schalke. Er hatte keine gültige Fahrerlaubnis und gab zudem an, Kokain konsumiert zu haben. Auch er durfte seine Fahrt nicht fortsetzen, musste mit zur Wache und auch ihm wurde durch einen Arzt Blut abgenommen. Schade, dass wir nahezu täglich darüber berichten müssen, dass sich Autofahrer unter dem Einfluss von Drogen ans Steuer setzen. Das gefährdet nicht nur sie selbst, sondern auch andere Verkehrsteilnehmer. Daher erneut der dringende Appell: Lassen Sie es einfach sein! Setzen Sie sich nicht ans Steuer, wenn Sie nicht fahrtüchtig sind.