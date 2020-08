Mit Mann auf Autodach durch Innenstadt

In der Nacht auf Samstag, gegen 2.20 Uhr, fiel Polizeibeamten ein unbeleuchtetes Fahrzeug auf der Kaiserstraße in Herten auf, das deshalb kontrolliert werden sollte. Als die Polizisten näher kamen, erkannten sie dann, dass an dem Auto nicht nur kein Licht eingeschaltet war, sondern auf dem Autodach offensichtlich auch eine Person lag. Der Fahrer ignorierte alle Anhaltezeichen der Polizeibeamten - und gab sogar noch mehr Gas. Wenig später konnte das Auto im Bereich Kaiserstraße/Feldstraße gestoppt werden. Auf dem Dach lag tatsächlich eine Person: ein 18-Jähriger aus Herten. Sowohl der 18-Jährige als auch der 23-jährige Fahrer aus Dorsten waren offensichtlich betrunken.

Möglicherweise waren auch Drogen im Spiel. Dem Fahrer wurden Blutproben entnommen. Wie sich herausstellte, lag gegen den 18-Jährigen ein U-Haftbefehl vor. Außerdem hat der 23-jährige Fahrer keinen gültigen Führeschein, das Auto war nicht mehr zugelassen und das Kennzeichen zur Fahndung ausgeschrieben (wegen Diebstahl). Beide Männer wurden ins Polizeigewahrsam gebracht. Die weiteren Ermittlungen dauern an.