Eine Mordkommission ermittelt in einem unfassbaren Verbrechen, das sich in Recklinghausen zugetragen hat. Dabei soll ein 67-jähriger Mann angezündet worden sein.

Bei einem Brand in einem Altenheim an der Windthorststraße ist am Freitagnachmittag um 15.30 Uhr ein 67-jähriger Bewohner schwer verletzt worden. Die Feuerwehr war durch die Brandmeldeanlage alarmiert worden.

Erste Hinweise deuteten auf mögliches Fremdverschulden hin. Zur Ermittlung der Tatumstände wurde eine Mordkommission eingesetzt. Die Ermittlungen ergaben einen Tatverdacht gegen einen 51-jährigen Mitbewohner. Dieser steht im Verdacht, die Kleidung des 67-Jährigen vorsätzlich angezündet zu haben.

Streit soll Auslöser für Brand gewesen sein

Grund für die Tatbegehung soll ein zuvor begonnener Streit zwischen den Beteiligten gewesen sein. Der 51-Jährige wurde festgenommen. Er räumte die Tat ein. Gegen ihn erging ein Untersuchungshaftbefehl wegen des Vorwurfes des versuchten Mordes und der gefährlichen Körperverletzung.

Durch die Flammen wurde der Mann schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, dort ist er nach wie vor in einem kritischen Zustand.