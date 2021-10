Mordkommission: Jugendlicher (17) nach Auseinandersetzung lebensgefährlich verletzt

Dienstagnacht (12. Oktober) kam es auf der Duisburger Straße in Mülheim zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendlichen. Hierbei wurde ein 17-Jähriger lebensgefährlich verletzt, ein 15-jähriger Tatverdächtiger konnte festgenommen werden.

Schlägerei

Gegen 1 Uhr erhielt die Polizei Essen über den Notruf mehrere Hinweise auf eine Schlägerei auf dem Gehweg der Duisburger Straße unweit der Prinzeß-Luise-Straße. Am Einsatzort trafen die Einsatzkräfte einen verletzten 17-jährigen Mülheimer (deutscher Staatsbürger) an. Er wies mehrere Schnitt- und Stichverletzungen auf und wurde durch einen Notarzt in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht.

In Tatortnähe konnten die Einsatzkräfte einen 15-jährigen Rumänen festnehmen. Dieser ist dringend tatverdächtig und soll dem Haftrichter vorgeführt werden.

Eine Mordkommission wurde beim Polizeipräsidium Essen eingerichtet und übernimmt die weiteren Ermittlungen.