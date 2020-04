Motorradfahrer auf der A 40 schwer verletzt

Wie bereits gestern berichtet, wurde der Fahrer eines Motorrades Yamaha bei Gelsenkirchen auf der A 40 in Richtung Dortmund auf die Fahrbahn geschleudert und schwer verletzt. Dem derzeitigen Ermittlungsstand nach, fuhr der 52-Jährige aus Dortmund mit seiner Yamaha auf dem dritten Fahrstreifen in Richtung Dortmund. Dabei bemerkte er ein auf der Fahrbahn liegendes Kantholz zu spät und fuhr darüber. Hierdurch verlor er die Kontrolle über das Motorrad, prallte gegen die linksseitige Betonschutzwand und schleuderte auf die Fahrbahn. Hierbei wurde der Hartschalenkoffer des Motorrades auf die Gegenfahrbahn geschleudert.

Der 52-Jährige kam mit einem Rettungswagen zur intensivmedizinschen Behandlung in ein Krankenhaus. Auf Grund seiner Verletzungen ist Lebensgefahr nicht auszuschließen.

Das Unfallaufnahmeteam der Polizei sicherte vor Ort die Unfallspuren. Kurzzeitig waren beiden Fahrtrichtungen der A40 komplett gesperrt. Sie wurde gegen 17.00 Uhr nach Beendigung aller Maßnahmen wieder für den Verkehr freigegeben. Es kam zu zeitweilig erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Erstmeldung

Am 7. April 2020, 15.02 Uhr, verunfallte bei Gelsenkirchen auf der A40 in Richtung Dortmund, in Höhe der Abfahrt Gelsenkirchen-Süd ein Motorradfahrer.

Nach ersten Erkenntnissen überfuhr der Motorradfahrer einen Gegenstand der auf der Fahrbahn lag. Hierdurch verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und wurde nach links über die Mittelschutzplanke auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen dauern an. Über den Grad der Verletzungen ist zurzeit noch nichts bekannt.

Die A40 ist momentan in beiden Fahrtrichtungen im Bereich der Unfallstelle komplett gesperrt. Der Verkehr wird vor der Unfallstelle abgeleitet. Verkehrsteilnehmer werden gebeten die Unfallstelle, wenn möglich, großräumig zu umfahren.