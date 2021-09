Motorradfahrer bei Unfall auf der A 45 schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf der A 45 in Fahrtrichtung Oberhausen ist am Freitagnachmittag (17. September) ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge war der 58-jährige Dortmunder gegen 14.20 Uhr mit seinem Krad auf dem linken Fahrstreifen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er in Höhe des Autobahnkreuzes Dortmund/Witten offenbar die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Ein Rettungswagen brachte den schwer verletzten Mann in ein Krankenhaus.

Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorgeleitet. Das Motorrad stellten die Polizisten sicher.