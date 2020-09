Motorradfahrer bei Verkehrsunfall auf der A 43 schwer verletzt

Ein 55-jähriger Motorradfahrer ist am Donnerstagnachmittag (24. September) bei einem Verkehrsunfall auf der A 43 bei Witten schwer verletzt worden.Der Unfall ereignete sich gegen 16.30 Uhr in Fahrtrichtung Münster, zwischen den Anschlussstellen Witten-Herbede und -Heven. Ersten Zeugenangaben zufolge staute sich der Verkehr an dieser Stelle. Der Motorradfahrer aus Meinerzhagen, der die linke Fahrspur befuhr, bremste sein Fahrzeug deshalb stark ab und verlor aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Zweirad. Er stürzte. Sein Motorrad rutschte anschließend noch gegen den Kleintransporter eines 58-Jährigen aus Gladbeck.



Ein Rettungswagen brachte den schwer verletzten 55-Jährigen in ein Krankenhaus.

Die A 43 musste an der Unfallstelle zunächst voll gesperrt werden. Gegen 17.15 Uhr war der rechte Fahrstreifen wieder freigegeben, kurze Zeit später die gesamte Fahrbahn.

Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf ca. 4.000 Euro.