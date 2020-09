Anscheinend erwischte die Polizei zwei Marler Brandstifter auf frischer Tat.

Die zwei 17-Jährigen ließen am Sonntag gegen 4.30 Uhr eine Mülltonne in Flammen aufgehen. Ein Zeuge bemerkte an der Straße Am Wiesental die beiden Jugendlichen aus Marl, die sich laut und auffällig verhielten. Er konnte sie dabei beobachten, wie sie eine Mülltonne in Brand setzten.

Durch eine Beschreibung konnten die Beiden im Nahbereich angetroffen werden. Möglicherweise sind sie auch für mindestens drei Sachbeschädigungen an Autos in der Straße verantwortlich. Die weiteren Ermittlungen dauern an.