Nach gewaltsamen Tod einer 46-jährigen Frau, mutmaßlicher Täter stellt sich

Ein 51-jähriger Mann stelle sich am Montagnachmittag (30.8.) bei der Polizei, nachdem er seine 46 Jahre alte Ehefrau am Morgen bei Streitigkeiten in Senden lebensgefährlich verletzt haben und geflohen sein soll. Eine Nachbarin der 46-Jährigen hatte die Polizei gegen kurz vor elf Uhr alarmiert, nachdem sie diese nicht erreichen konnte. Die Rettungskräfte fanden die Frau lebensgefährlich verletzt in ihrer Wohnung. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen erlag sie kurze Zeit später ihren Verletzungen.

Mordkommission

Bei den Ermittlungsbehörden wurde unter der Leitung von Kriminalhauptkommissar Frank Schneemann eine Mordkommission eingesetzt.

"Dringend tatverdächtig ist nach derzeitigem Ermittlungsstand der getrennt lebende Ehemann der 46-Jährigen", erläutert der Leiter der Mordkommission. "Der 51-Jährige hat sich dann heute Nachmittag telefonisch bei der Polizei gestellt. Er wurde widerstandslos festgenommen."

Für die Suche nach dem 51-Jährigen setzten die Beamten unter anderem einen Hubschrauber ein.

"Warum der Mann sein Opfer attackiert hat, ist noch unklar, die Ermittlungen stehen ganz am Anfang," betont Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt.