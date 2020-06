Nächtliche Schlägerei am Bermudadreieck

Am 27. Juni (Samstag), gegen 3 Uhr, gingen bei der Polizei mehrere Notrufe auf eine Schlägerei von circa 15 Personen im Bereich des Bochumer Musikforums ein. Auch Flaschen sollen geworfen worden sein.Beim Eintreffen der Polizei hatten sich die Tatverdächtigen bereits in Richtung Brüderstraße entfernt. Drei verletzte Bochumer, die zwischen 19 und 25 Jahre alt sind, wurden zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.



Warum es zu dieser nächtlichen Auseinandersetzung gekommen ist, steht noch nicht fest. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.

Schaulustige greifen zum Handy

Während des Einsatzes im Bermudadreieck stellten die eingesetzten Polizeibeamten erneut viele neugierige Schaulustige fest, die ihre Handys auf sie richteten.