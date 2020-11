Nächtlicher Heuballenbrand, 400 Heuballen gehen in Flammen auf

Rund 400 Heuballen gingen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Gelsenkirchen-Scholven in Flammen auf. Um 21:45 Uhr entsandte die Feuerwehrleitstelle Kräfte der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr in den Stadtnorden. Ein Anrufer hatte kurz vorher den Brand von Heuballen auf dem Gelände eines dort ansässigen Reiterhofs gemeldet. Die erst eintreffenden Einheiten bestätigten diese Meldung. Unter einem Wetterschutzdach, etwas abseits von den weiteren Hofgebäuden, brannte das in Ballen gepresste Heu.

Der Hofeigentümer und einige Helfer fuhren bereits Teile des brennenden Materials auf eine angrenzendes Feld. Das durch die Flammen beaufschlagte Metalldach musste durch die Feuerwehr gekühlt werden. Dafür mussten die Einsatzkräfte ein gut 700 m lange Schlauchleitung verlegen. Bis die restlichen Heureste komplett verbrannt sind, werden noch einige Stunden vergehen. Durch den aufsteigenden Brandrauch kann es so zeitweise zu einer leichten Geruchsbelästigung in diesem Bereich kommen. Ein Fahrzeug der Feuerwehr stellt für die nächsten Stunden eine Brandwache vor Ort. Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Polizei Gelsenkirchen