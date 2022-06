Organisierte Kriminalität - Durchsuchungen und Festnahmen

In seit Oktober 2020 geführten OK-Verfahren wurden mehrere Durchsuchungs-beschlüsse sowie sieben Haftbefehle vollstreckt. Grundlage der Beschlüsse sind die von den französischen Ermittlungsbehörden entschlüsselten und im Wege der Rechtshilfe übermittelten Encrochats.

Encrochats

Im Rahmen der Auswertung der Encrochats hat sich gegen mehrere Beschuldigte im Alter von 34 bis 42 Jahren, die teilweise zusammengewirkt haben, der Verdacht des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln, im Wesentlichen Marihuana und in Einzelfällen Kokain, im Kilogrammbereich sowie teilweise der unerlaubten Einfuhr dieser Betäubungsmittel und der Verstöße gegen das Waffengesetz mit Schwerpunkt in Dortmund ergeben.

Durchsuchungsbeschlüsse

Insgesamt wurden in den Morgenstunden 21 Durchsuchungsbeschlüsse (20 Objekte in Dortmund, ein Objekt in Lünen) in Wohnungen und in einem Fall in Geschäftsräumen vollstreckt. Die Durchsuchungsmaßnahmen dienten der Sicherung von Beweismitteln, insbesondere Betäubungsmitteln, und der Ergreifung der Beschuldigten. Insgesamt sind sieben Haftbefehle vollstreckt worden. Die Festgenommenen sollen noch heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

Festnahmen

Ferner sind drei Personen im Rahmen der Durchsuchungsmaßnahmen vorläufig festgenommen worden. Während eine Person bereits wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen wurde, wird bei den weiteren beiden Personen geprüft, ob gegen diese ebenfalls Haftbefehle beantragt werden sollen.

Beschlagnahmen

Bei den Durchsuchungen beschlagnahmten die Polizeibeamten insgesamt ca. 19.000,00 Euro Bargeld. Darüber hinaus stellten sie etwa elf Kilogramm Marihuana, geringe Mengen an Ecstasy Tabletten und eine geringe Menge Haschisch sicher. Zudem konnten zwei professionelle Wohnungsplantagen aufgefunden werden. Ferner sind Waffen, eine Softair-Pistole inklusive Munition, eine PTB-Waffe, zwei Schlagringe, ein Klappmesser und zwei Baseballschläger, beschlagnahmt worden. Ebenfalls konnten eine hochwertige Uhr, mehrere hochwertige Taschen und neun Blanko-Impfausweise aufgefunden werden.