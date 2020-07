Polizei beendet Trunkenheitsfahrt in Buer

Ein Zeuge hat am 24. Juli 2020 die Polizei verständigt, nachdem er beobachtete, wie der Fahrer eines schwarzen Audis während der Fahrt in Buer Alkohol zu sich nahm. Die eingesetzten Beamten kontrollierten den 61-jährigen Essener um 1.27 Uhr, als er in Schlangenlinien auf der De-la-Chevallerie-Straße in Buer unterwegs war.

Der Essener führte freiwillig einen Atemalkoholtest durch, der positiv verlief. Er musste die Polizisten zur Wache begleiten, wo ihm ein Arzt Blutproben entnahm. Des Führerschein und die Fahrzeugschlüssel des 61-Jährigen stellten die Beamten sicher. Er verließ die Wache nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen als Fußgänger. Ihn erwartet ein Strafverfahren.