Einen noch ungeklärten Autobrand auf der Joseph-Haydn-Straße in Marl untersucht die Polizei.

Der Wagen stand am Sonntagabend gegen 21.20 Uhr in Flammen. Die Feuerwehr rückte zwar aus, musste aber nicht mehr löschen. Das hatten inzwischen zwei Zeugen erfolgreich erledigt. Der Sachschaden am Auto wird auf 8500 Euro geschätzt.

Nach ersten Ermittlungen kann Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei sucht deshalb Zeugen, die am Sonntag verdächtige Beobachtungen auf der Joseph-Haydn-Straße gemacht haben. Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter Telefon 0800/2361 111 entgegen.