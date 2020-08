Polizisten finden in Kleintransporter auf der A 1 gestohlene Mobiltelefone

Am Montag (24.8., 16 Uhr) stoppten Polizisten auf der Autobahn 1 einen Kleintransporter, in dem zahlreiches Diebesgut geschmuggelt wurde.Die Beamten hielten den Mercedes bei Münster an. Im Laderaum fanden sie 42 Mobiltelefone, drei Fahrräder, elf Uhren und drei Navigationsgeräte. Der 57-jährige Fahrer war auf dem Weg nach Belgien und konnte keinen Eigentumsnachweis für die teilweise auch versteckten Sachen vorlegen.

Erste Ermittlungen ergaben, dass mindestens 15 Mobiltelefone und ein Fahrrad in Dänemark als gestohlen registriert sind. Die Polizisten nahmen dem 57-Jährigen die aufgefundenen Dinge weg.

Ihn erwartet ein Strafverfahren. Die Ermittlungen zur Herkunft der anderen sichergestellten Gegenstände dauern an.