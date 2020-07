Polizisten nehmen Mann nach Sachbeschädigung in Buer vorläufig fest

Beim Versuch ein Auto aufzubrechen, haben Polizeibeamte einen 49-Jährigen am Montag, 6. Juli 2020, überrascht und vorläufig festgenommen. Der Pole beschädigte einen Renault an der Horster Straße in Buer und hatte einen Türgriff teilweise abgerissen, als die Einsatzkräfte gegen 23.10 Uhr eintrafen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest fiel positiv aus. Da der 49-Jährige die geforderte Sicherheitsleistung nicht erbringen konnte und über keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik verfügt, wurde er vorläufig festgenommen. Das Polizeigewahrsam konnte er nach Abschluss der Maßnahmen wieder verlassen. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.